Elezioni a Lamezia, Doris Lo Moro dopo la sconfitta al ballottaggio: “Il sogno non può finire, ricominciamo da qui”

“In queste settimane ho sentito un affetto enorme da parte delle tante persone che ci hanno accompagnato. A loro voglio dire grazie, per la vicinanza e la fiducia che mi hanno dimostrato”.

Lo afferma Doris Lo Moro, già candidata del centrosinistra a sindaco di Lamezia Terme.

“È stato un sogno che abbiamo costruito e portato avanti insieme. In tutte le occasioni pubbliche, la partecipazione è stata forte e di tutti coloro che ci sono stati – sottolinea Lo Moro – mi pare di riconoscere i volti. Sono stati tanti i giovani che ci hanno creduto, ed è soprattutto a loro che intendo dire che questo sogno non può finire qui. Avrà altri interpreti, altri volti, altre voci, ma ci sarà. È già – conclude Lo Moro – il giorno dopo, per cui ricominciamo da qui”.