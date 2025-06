Elezioni a Lamezia, Confesercenti: “Congratulazione a nuovo sindaco Mario Murone, pronti a collaborare per lo sviluppo della città”

Con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, Confesercenti Lamezia Terme si unisce agli applausi di tutta la comunità cittadina per la recente elezione di Mario Murone a sindaco della città.

L’associazione esprime le proprie più sincere congratulazioni all’avvocato Murone, che ha conquistato il mandato amministrativo al termine di un confronto elettorale partecipato e significativo per il futuro di Lamezia Terme.

Il presidente di Confesercenti Lamezia Terme, Andrea Parisi, ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo sindaco, auspicando che questa nuova fase amministrativa sia caratterizzata da dialogo, concretezza e dalla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della città. “Il nostro obiettivo è collaborare attivamente con l’amministrazione comunale, mettendo a disposizione il patrimonio di esperienze, relazioni e competenze delle nostre imprese associate”, ha dichiarato Parisi.

Tutto il direttivo lametino di Confesercenti, composto da Fortunato Palmieri, Armando Zolli, Giuseppe Donato, Pasquale Mete e Anna Kaliuk, si unisce alle congratulazioni e auspica un proficuo percorso di collaborazione con il nuovo sindaco e la futura amministrazione.

L’associazione si dichiara pronta a collaborare con il nuovo sindaco e con la futura amministrazione per rendere Lamezia Terme una città più attrattiva, vivibile e attenta alle esigenze di cittadini e imprenditori. “Solo attraverso un confronto costruttivo tra le istituzioni e il mondo delle imprese potremo creare un contesto favorevole alla crescita economica e sociale della nostra comunità”, ha concluso Parisi.