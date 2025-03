Catanzaro, domani disagi idrici in alcune vie della città

L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che, dalle ore 8 di domani venerdì 14 marzo, per effettuare un intervento di manutenzione su un tratto di rete idrica, verrà sospesa l’erogazione idrica dall’impianto di potabilizzazione Corace. A risentire dei disagi, le utenze di viale Emilia, via Tagliamento e via della Resistenza. Il servizio verrà, presumibilmente, ripristinato entro le ore 13.