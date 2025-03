Settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti presso l’UICI di Catanzaro

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) – Sezione territoriale di Catanzaro e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) rinnovano il loro impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione di questa patologia silenziosa, ma altamente invalidante.

Il glaucoma è una malattia oculare che colpisce il nervo ottico e, se non diagnosticata e trattata tempestivamente, può portare alla perdita irreversibile della vista. Poiché spesso è asintomatico nelle fasi iniziali, la prevenzione e i controlli periodici sono fondamentali per una diagnosi precoce.

Per questo motivo, venerdì 14 Marzo dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede operativa dell’UICI di Catanzaro, in Viale Vincenzo Gattoleo n.2 si terranno screening oculistici gratuiti a cura della Dott.ssa Floriana Ranieri. L’iniziativa fortemente voluta anche a Catanzaro dall’energica Presidente Luciana Loprete è aperta a tutti e rappresenta un’importante occasione per controllare la propria salute visiva e ricevere informazioni utili sulla prevenzione del glaucoma.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a cogliere questa opportunità per prendersi cura della propria vista poiche la prevenzione è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questa subdola patologia che una volta manifestatasi ha già inesorabilmente prodotto danni nefasti.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare la sede dell’UICI di Catanzaro al numero 0961721427 o via email all’indirizzo uiccz@uici.it.