Catanzaro: guasto sulla linea Verghello dell’acquedotto Corace

La SORICAL ha comunicato all’ufficio Acquedotti la sua necessità di procedere a una urgente e improcrastinabile riparazione lungo la linea Verghello dell’acquedotto Corace. In conseguenza di tale necessità, la SORICAL stessa ha comunicato altresì la sospensione temporanea della fornitura che alimenta i serbatoi di Verghello, Stillo hotel, Roccelletta di Borgia e prese dirette. I lavori avranno inizio a breve, in ragione dei tempi necessari ad allestire il cantiere. È prevista la riattivazione per le ore 12.00, salvo eventuali imprevisti di cui SORICAL darà comunicazione all’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili.