Catanzaro, Carpino: “Si va verso nuovo bando per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”

“Con l’approvazione del Piano economico finanziario, passato ieri in Consiglio comunale, possiamo finalmente guardare con serenità al prossimo impegno che ci attende e cioè il nuovo bando sui rifiuti. Dobbiamo questo primo e importante risultato all’impegno dell’assessora Irene Colosimo e dei tecnici del settore Ambiente, che hanno prodotto un lavoro puntuale e preciso, consentendo all’Amministrazione di uscire dal momentaneo stallo derivato dalla necessità di annullare in autotutela a suo tempo il bando predisposto intorno alla metà dello scorso anno.

Ma è l’intera compagine di governo cittadino, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, ad aver dato prova, in questa vicenda, di perizia amministrativa e politica; assumendosi responsabilità di non poco conto, facendolo sempre nell’interesse della collettività e riuscendo così a cogliere quella pluralità di risultati, che l’assessora Colosimo ha puntualmente illustrato all’Aula, raccogliendone l’apprezzamento. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si alzerà di livello grazie all’aumento del numero di ore-lavoro e alla ottimizzazione nella suddivisione del territorio; la qualità del servizio stesso sarà garantita dal numero maggiore di capisquadra chiamati a controllare la raccolta e anche dai nuovi supporti che affiancheranno il direttore di esecuzione del contratto. Infine, ma non certo per importanza, la salvagua”rdia dei livelli occupazionali, ottenuta grazie a una corretta e proficua interlocuzione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Insomma, l’Amministrazione ha avviato e portato a termine fin qui un percorso politico e amministrativo virtuoso e per questo destinato a produrre ancora nuovi frutti. L’impegno continua sia sulla discarica di Alli, che dovrà essere pienamente disponibile com’è giusto che sia per la città capoluogo, anche per i benefici che ciò comporrebbe sul piano delle tariffe; ma continuerà anche sul versante della sensibilizzazione dei cittadini e dell’educazione ambientale, quest’ultima già avviata nelle scuole. La percentuale di differenziata in città è soddisfacente ma il 70% raggiunto può migliorare, a fronte degli abbandoni che sono ancora troppi, di troppi catanzaresi che, come ha giustamente sottolineato Irene Colosimo, dovrebbero avere maggiore rispetto verso se stessi e più amore per Catanzaro”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Alberto Carpino.