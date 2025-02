La Present&Future di Alfonsa Trapasso celebra con orgoglio e passione 35 anni di attività, un cammino che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto economico, sociale e culturale della città di Catanzaro e della Calabria. Una piccola grande donna che ha saputo trasformare la sua passione in progetti concreti, rendendo la Calabria un punto di riferimento sotto i riflettori d’Italia, unendo professionalità e cuore, creando eventi che non sono stati semplicemente appuntamenti, ma vere e proprie esperienze di crescita, formazione e condivisione.

Nel percorso che ha portato dalla “Chronos” alla “Present&Future”, Alfonsa Trapasso ha rivestito ruoli importanti come componente del collegio di probiviri di Pco Italia oggi Federcongressi. L’Agenzia è associata a Fenimpresa e Confcommercio.

Da sempre punto di riferimento nell’organizzazione di eventi formativi, congressi e iniziative culturali, la Present&Future ha saputo coniugare l’amore per il mondo della medicina, della musica e dello spettacolo, dando vita a progetti che hanno reso la Calabria un polo di eccellenza. La sua attività si è distinta in numerosi ambiti, ma uno dei settori in cui ha lasciato un’impronta particolarmente forte è stato quello medico. Grazie alla qualifica di Provider Standard per l’erogazione di Crediti ECM, riconosciuta dal Ministero della Salute, Alfonsa Trapasso e il suo team hanno organizzato eventi formativi di altissimo livello, trattando tematiche complesse e di grande rilevanza nel campo della medicina e della salute. Corsi su pediatria, tromboembolismo venoso, diabetologia pediatrica, odontoiatria, audiovestibologia, e molti altri sono solo alcuni degli ambiti in cui la Present&Future ha avuto un ruolo da protagonista, fornendo ai medici e ai professionisti del settore gli strumenti necessari per crescere e aggiornarsi.

Non solo medicina, però. La passione per la musica e per lo spettacolo ha spinto la Present&Future a creare eventi che celebrano l’arte e la cultura, facendo conoscere la Calabria non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua vivacità culturale e straordinaria capacità di espressione attraverso la musica e l’arte. Concerti, spettacoli, sfilate e iniziative solidali come “Artisti in Corsia”, che ha visto il coinvolgimento di strutture sanitarie e ospedali per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno, hanno emozionato e creato un legame profondo tra il pubblico e il territorio. Fondamentale il supporto organizzativo ad eventi come il Festival d’Autunno, Armonie d’Arte Festival, Soverato Summer Festival, Roccella Summer Arena, il Premio Carlino; il servizio di accoglienza al Teatro Politeama e allo stadio “Ceravolo”, giusto per citare qualche evento.

La forza di Alfonsa Trapasso, però, non si limita alla sua capacità di organizzare eventi di successo. È la sua visione, il suo impegno e la sua dedizione che hanno fatto la differenza. Non ha mai pensato in piccolo, ma ha sempre visto in grande, costruendo una comunità intorno alla sua figura, una rete di collaboratori, professionisti e servizi che hanno trovato nei suoi valori di passione, serietà e amore per il proprio lavoro la loro ispirazione. Una comunità che è cresciuta nel corso degli anni, trovando in Present&Future un punto di riferimento, una famiglia in cui ognuno ha avuto l’opportunità di crescere e realizzarsi.

Sono 35 anni che Alfonsa Trapasso ha dato vita a questa straordinaria avventura. Trentaquattro anni di dedizione, passione e sacrifici che hanno trasformato la Present&Future in un nome di prestigio a livello nazionale. Ma quello che rende veramente unica questa storia non è solo il successo professionale, ma la capacità di lasciare un profondo segno nel cuore delle persone. Alfonsa Trapasso ha costruito un’eredità che va ben oltre l’organizzazione di eventi: ha creato una rete, una comunità che continua a crescere e che, ogni giorno, porta avanti il suo sogno di un mondo più giusto, più umano.

“Non avrei mai raggiunto tutto questo senza il supporto di Giacomo Borrino, il compagno della mia vita, che è stato al mio fianco in ogni momento, e senza il mio staff che ogni giorno mi affianca con passione. In particolare Daniela Procopio, Arianna Luppino, Mary Mosca, Giuseppe Trapasso e Antonella Froio. Siamo una grande squadra e senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Grazie di cuore per aver reso questa avventura speciale”, ha dichiarato Alfonsa Trapasso, visibilmente emozionata.

Trentacinque anni di successi sono un traguardo straordinario, ma per Alfonsa Trapasso e per la Present&Future non è mai stata una questione di numeri, ma di persone. E sono proprio le persone a testimoniare l’impatto che questa incredibile donna ha avuto nella loro vita, nel loro lavoro e nella loro crescita. La Present&Future è oggi una realtà che guarda al passato con orgoglio, ma soprattutto al futuro con la stessa passione che l’ha guidata fin dall’inizio.