Mercoledì la consegna delle Bandiere Verdi agli istituti scolastici di Catanzaro. Iemma: “La sostenibilità incontra gli studenti”

Si terrà il prossimo 19 febbraio 2025, alle ore 9:30, presso l’Auditorium “Casalinuovo” di Catanzaro, l’evento “Eco-Schools Day”, dedicato alla cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi agli istituti scolastici della città che hanno completato il percorso di certificazione ambientale del programma internazionale Eco-Schools.

Alla manifestazione parteciperanno la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, il presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, insieme ai rappresentanti dell’assessorato all’Istruzione e dell’assessorato all’Ambiente.

Eco-Schools è il più grande programma internazionale per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale nelle scuole, promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e diffuso in oltre 70 Paesi. La certificazione, che culmina nell’assegnazione della Bandiera Verde, rappresenta il riconoscimento di un percorso formativo basato sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti: amministrazione comunale, scuole, uffici comunali, operatori FEE, CEA, famiglie e associazioni locali. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale delle comunità scolastiche e favorire la diffusione di buone pratiche di sostenibilità.

“L’obiettivo raggiunto – afferma l’assessora Giusy Iemma – è frutto della collaborazione e della sinergia dei ragazzi, veri protagonisti di questo percorso. Questo risultato conferma l’impegno costante dell’Amministrazione nell’implementazione di politiche di sostenibilità ambientale, promuovendo l’educazione ecologica non solo all’interno delle scuole, ma anche tra i cittadini e i turisti, affinché la cultura del rispetto per l’ambiente diventi patrimonio comune della comunità. Fieri del risultato raggiunto dalle nostre scuole che raggiungono un obiettivo ambizioso internazionale e si collocano accanto ad altre scuole di altre 70 paesi, a dimostrazione di quanto le scuole del comune di Catanzaro hanno dirigenti, docenti, corpo amministrativo e studenti d’eccellenza”

L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle politiche ambientali e della sensibilizzazione delle nuove generazioni verso la tutela del territorio.