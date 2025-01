Riapertura pineta di Siano, Colosimo: “Un giorno bellissimo”

Dichiarazione dell’assessora all’Ambiente, Irene Colosimo

Da domani, domenica 26 gennaio, la pineta di Siano tornerà a essere accessibile, sia pure parzialmente, ai visitatori. E sarà un giorno bellissimo per Catanzaro e i catanzaresi, dopo i devastanti danni provocati dagli incendi del 2021 su ben trentacinque ettari di vegetazione.

Sarà un giorno bellissimo, perché la pineta non è solo uno degli elementi più importanti dell’ecosistema urbano; non è solo il suggestivo e simbolico trait d’union tra la montagna e il mare, elementi distintivi del nostro vasto territorio comunale. La pineta è anche uno dei più preziosi luoghi del cuore, custoditi da generazioni di catanzaresi.

Restituirla alla libera fruizione dei cittadini, è stato tra i principali obiettivi dell’Amministrazione comunale attualmente in carica, che sin da subito si è messa al lavoro per raggiungerlo. È stato un lavoro enorme, per niente semplice, di pulitura, recupero, rivitalizzazione, messa in sicurezza del sito; un lavoro che non avrebbe potuto produrre risultato senza il concorso di una pluralità di soggetti a cui oggi la città deve essere grata. Insieme con il nostro settore Ambiente, hanno lavorato Calabria verde, azienda in house della Regione, Catanzaro Servizi, azienda in house del Comune, specialisti del verde. Senza dimenticare il supporto e la collaborazione di consiglieri comunali come Alberto Carpino e Raffaele Serò, su cui l’assessorato ha potuto contare.

Un gioco di squadra di cui oggi siamo soddisfatti anche per tutto ciò che ha reso sostenibile l’intervento nel suo complesso. Penso, solo a titolo di esempio alla piantumazione dei semi per il rimboschimento, ricavati dalla vegetazione già presente in pineta, ma penso anche al recupero di tutti i tronchi caduti o tagliati per ragioni di sicurezza e che sono stati recuperati e utilizzati per realizzare i terrazzamenti. Insomma, si è lavorato senza risparmio di energie, con scrupolo, criterio e rigore professionale, senza lasciare nulla al caso.

Domenica, dunque, sarà giorno di festa a cui i catanzaresi sono invitati a partecipare, pur con la prudenza e l’attenzione che le aree naturali non presidiate impongono, servendosi solo dei percorsi che abbiamo individuato e che sono puntualmente indicati. Anche l’azienda comunale di trasporto, l’AMC, che ringraziamo, ha inteso contribuire a questo momento di gioiosa comunità. Lo ha fatto istituendo una speciale Navette Vede che domani, con biglietto ordinario o abbonamento, permetterà sin dalle 8:10 di raggiungere la pineta, con fermate intermedie e partenza da piazza Matteotti.

Domenica 26 si apre dunque un capitolo nuovo, per l’oggi ma anche per la pineta del futuro, perché i tempi di rigenerazione della natura non sono tempi brevi e se domani sarà giorno di festa, lo sarà anche perché siamo felici di avere lavorato per le generazioni che verranno.