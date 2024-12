In virtù dei poteri che le norme in vigore gli attribuiscono, il sindaco Nicola Fiorita ha conferito alla consigliera Daniela Palaia l’incarico di delegata alla “Valorizzazione del centro storico”, in coerenza con il medesimo obiettivo di governo, contenuto nelle linee programmatiche di mandato.

La decisione del primo cittadino si colloca nel solco dell’impegno costante affinché il centro storico possa tornare a essere il cuore autentico e vivo della città, nel cuore dei catanzaresi. Un obiettivo sicuramente complesso e non facile da raggiungere ma che, proprio per questo, resta in cima alle priorità dell’Amministrazione. Il ruolo collaborativo e consultivo cui oggi è formalmente chiamata la consigliera Palaia rappresenta dunque un ulteriore elemento a sostegno di uno sforzo progettuale che conserva intatte tutte le potenzialità, affinché il risultato auspicato possa essere raggiunto.