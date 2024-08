Per compensare la minore portata sulla linea di adduzione al serbatoio – problematica in fase di lavoraziome da parte dei tecnici Sorical – e riequilibrare il serbatoio a seguito dei picchi di consumo registrati, questa sera dalle ore 21.00 verrà effettuata la chiusura del Serbatoio Materdomini a servizio del quartiere Materdomini, via Campanella, Sant’Antonio e zone limitrofe. La riapertura è prevista per le ore 6:00 di domani 23 agosto.