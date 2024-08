Pubblicato il bando per le palestre, Scarpino: “Un impegno concreto per i giovani e lo sport”

Francesco Scarpino, consigliere comunale:”L’attuale amministrazione comunale è fermamente convinta che il futuro della nostra città dipenda dai giovani e dallo sport. Per questo, abbiamo avviato una serie di iniziative mirate a promuovere l’attività sportiva, con particolare attenzione ai quartieri periferici. Tra queste, la riapertura, dopo anni, della palestra di Pontegrande è un passo significativo. Questo spazio, che in passato ha ospitato il basket di alto livello, torna a disposizione della comunità, rappresentando un importante punto di riferimento per i giovani e per tutti gli amanti dello sport. Crediamo che una città che vuole crescere debba investire nello sport, poiché lo sport è vita. È attraverso lo sport che i nostri giovani imparano valori essenziali come la disciplina, il lavoro di squadra e il rispetto delle regole.”

Conclude Scarpino: “Insieme a Pontegrande, quindici palestre scolastiche saranno nuovamente accessibili alle associazioni sportive locali in orario pomeridiano, offrendo spazi per attività agonistiche, ricreative e formative. L’avviso per la loro assegnazione è già disponibile sul portale del Comune e le domande potranno essere presentate fino al 25 agosto. In qualità di Consigliere Comunale, sono orgoglioso di questo impegno che dimostra concretamente come l’amministrazione stia lavorando per il benessere e il futuro dei nostri giovani. Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità.”