Belcaro: “Sport nelle palestre scolastiche, partono le domande cono la grande novità di Pontegrande”

Le palestre scolastiche saranno nuovamente a disposizione, in orario pomeridiano, per le associazioni sportive con una grande novità: la riapertura, dopo tanti anni, della palestra di Pontegrande che tornerà a essere un punto di riferimento per tutti gli atleti. A darne notizia l’assessore allo sport, Nunzio Belcaro, nel rendere noto che è stato pubblicato, sul portale del Comune, l’avviso per la presentazione delle domande per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo delle palestre scolastiche di competenza comunale ai fini della pratica sportiva, a livello agonistico e non, e per lo svolgimento di attività amatoriali, ricreative e formative di pubblico interesse. Sono quindici le palestre contemplate dall’avviso e di pertinenza degli Istituti comprensivi Vivaldi, Patari-Rodari, Pascoli-Aldisio, Mater Domini-Nord Est Manzoni, Casalinuovo, Don Milani-M. Preti. Le istanze potranno essere inviate, nelle modalità indicate dall’avviso, entro il termine del prossimo 25 agosto.

“Alla disponibilità riconfermata dai plessi già interessati negli scorsi anni, si aggiunge quella finalmente ritrovata della palestra di Pontegrande che, dopo i lavori di riqualificazione, dopo un lunghissimo periodo di chiusura, potrà tornare a svolgere anche la funzione di luogo di sport e socialità per il quartiere. Le palestre delle scuole, alcune di queste anche consolidate dai lavori di efficientamento energetico sostenuti dall’amministrazione, sono dei presidi fondamentali per tutte le realtà che necessitano di spazi per poter svolgere attività e allenamenti a condizioni agevolate e accessibili a tutti, riuscendo a sopperire alla limitata disponibilità di impianti sportivi del territorio. Così si può realmente contribuire alla crescita e all’educazione specialmente dei più giovani che, in ogni quartiere, potranno avere la possibilità di fare sport a due passi da casa”.