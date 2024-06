Nasce a Catanzaro il Festival del fumetto “Nuvola”. Il sindaco Fiorita: “Collochiamo il capoluogo nel circuito nazionale”

Secondo l’assessora comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi “Catanzaro continua a dimostrare un grande fervore artistico e questa iniziativa, mai percorsa prima in città, è la dimostrazione che, mettendo insieme le realtà culturali del territorio e le amministrazioni pubbliche, si possono realizzare iniziative capaci di proiettare il Capoluogo di regione nel circuito nazionale di settore. In questo processo virtuoso, l’Assessorato alla Cultura vuole essere in prima linea nello svolgere il proprio ruolo propulsivo ed aggregante”. Una menzione speciale, inoltre, per Venti d’Autore: “L’associazione per undici anni ha costruito in città occasioni di incontro e di riflessione, utilizzando lo strumento del fumetto d’autore per diffondere, soprattutto tra i giovani, i valori dell’antimafia e della coscienza sociale. Oggi mette a disposizione della città tutta una rete di contatti che hanno consentito al Nuvola di presentare un cartellone di assoluto livello, grazie al fatto che tanti artisti nazionali ed internazionali hanno raccolto la sfida lanciata da Catanzaro”.

“Abbiamo risposto con entusiasmo alla chiamata del sindaco Fiorita – ha dichiarato il direttore generale di Fondazione Politeama, Aldo Costa – pur nelle note difficoltà, speriamo ancora momentanee, ed in tempi record abbiamo messo a disposizione della direzione artistica di Nuvola tutta l’esperienza e la professionalità della nostra struttura, maturata in anni e anni di lavoro nel più vasto campo della produzione culturale. Siamo felici di poter accompagnare la nascita di questa scommessa e curiosi di scoprire la risposta del pubblico rispetto ad una proposta che si presenta fortemente caratterizzata, che si apre al grande mondo del fumetto mantenendo, al contempo, un legame profondo con l’identità locale. L’utilizzo pubblico del San Giovanni resta una priorità assoluta, per ridare continuità ad una programmazione artistica di qualità, necessaria per la crescita culturale del territorio. Il Nuvola comics è una sfida da cogliere, per la Fondazione, per la città e per la Calabria in generale”.

“A nome dell’associazione Venti d’Autore – ha dichiarato il direttore artistico di Nuvola Emiliano Lamanna – voglio ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per aver fortemente creduto in un progetto al quale il nostro sodalizio lavorava ormai da oltre 10 anni: quello di gettare le basi affinché anche la città di Catanzaro possa iscriversi nel circuito europeo degli appassionati della nona arte. Il primo festival del fumetto di Catanzaro è stato interamente prodotto in città grazie alla collaborazione virtuosa tra Venti d’Autore, l’assessorato alla cultura del comune di Catanzaro, l’Accademia di Belle arti e la Fondazione Politeama. A tutto ciò si aggiunge uno staff di professionisti tutti catanzaresi che ha coordinato gli aspetti relativi alla produzione e alla promozione del festival. Catanzaro è una città viva culturalmente e artisticamente ed eventi come Nuvola, che si caratterizzano per una progettualità lungimirante, possono rappresentare motivo di interesse e occasione di crescita per la nostra città”.

