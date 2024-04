Prima edizione del concorso letterario dedicato a Egidio Chiarella: a Borgia la premiazione dei vincitori

Si è svolta il 6 aprile 2024, nella cornice di palazzo Mazza a Borgia (Cz) la prima edizione del concorso letterario dedicato a Egidio Chiarella, ex consigliere regionale, docente, giornalista. L’evento è stato promosso dalle associazioni “Calabria Condivisa” e “Verso Itaca”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto della famiglia. Ha collaborato l’associazione “Il cenacolo”.

Il bando del concorso, che ha visto la partecipazione di molti autori, prevedeva due sezioni: narrativa per bambini e narrativa per adulti. Le opere pervenute all’organizzazione sono state selezionate da una giuria di esperti, presieduta dalla funzionaria Mic e scrittrice Bakhita Ranieri, e composta dalla psicologa Maria Cerminara, dall’assessora alla Cultura del Comune di Borgia Virginia Amato e dall’ex dirigente scolastico Rosario Tavano. La serata, condotta dalla giornalista Letizia Varano, si è aperta con l’intervento musicale delle coriste Martina Scarfone, Nicole Messinò e Karen Posella, accompagnate dal maestro Rocco Cerminara ed è proseguita con la proiezione di un video dedicato al compianto Egidio Chiarella. Spazio poi ai saluti della sindaca Elisabeth Sacco, della sorella di Egidio Chiarella, la dottoressa Rita Chiarella, della presidente dell’associazione Verso Itaca Maria Luigia Gullì e di Thomas Vatrano per Calabria condivisa. Presente anche la moglie di Egidio Chiarella Antonella Cauteruccio. A seguire la presidente della giuria, prima di entrare nel vivo della premiazione, ha voluto consegnare una targa di commemorazione alla figlia del professore Costantino Mustari, deceduto durante nei mesi scorsi e che aveva partecipato al concorso, inviando una sua opera.

Si è passati, quindi, alla premiazione dei vincitori della competizione letteraria, partendo dalla sezione narrativa per bambini. Primo posto per Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani, autori de “Le avventure di Balù”, secondo posto per Giovanni Renda con “Anacleto e il paese degli asini volanti”, al terzo posto Maria Teresa Marrazzo con “La favola di Trusty”, menzione speciale per Rossella Paone con “Carillon”. Per quanto riguarda la sezione narrativa per adulti, prima classificata Maria Antonia Crupi con “I limoni e la malvarosa”, seconda classificata Rossella Paone con “La bimba di zucchero filato”, terzo classificato Angelo Argondizzo con “Tarassaco”, menzione speciale per Antonio Salvati con “Pentcho”. La serata si è conclusa con l’intervento di Francesco Liotti per Calabria condivisa e l’esibizione della formazione musicale. I libri vincitori del concorso saranno donati alla biblioteca comunale e a quella dell’istituto scolastico Sabatini, diretto da Maria Luisa Lagani.