Danza cieca, l’UICI ed Il Carro insieme nella promozione dei laboratori di Viriglio Sieni

Si terrà all’interno delle prestigiose sale del museo Marca nei giorni 9 e 10 Febbraio, il laboratorio che l’UICI di Catanzaro ha organizzato insieme e grazie a MigraMenti della compagnia Teatro del Carro di Luca Michienzi che insieme alla Presidente Luciana Loprete ha voluto fortemente portare a Catanzaro il laboratorio che a margine dello spettacolo “Danza Cieca” in scena al Museo Marca venerdì 9 febbraio ore 21, al Convento dei Minimi di Roccella Jonica alle ore 19 di sabato 10 ed al Teatro Comunale di Badolato domenica 11 febbraio alle ore 18.30, ha organizzato un laboratorio sensoriale dedicato alla danza.

Un esperimento che vedrà coinvolti alcuni degli associati della sezione UICI Catanzarese che hanno voluto aderire all’iniziativa che vedrà i protagonisti Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello portare i partecipanti in un mondo astratto e fortemente legato alle sensazioni ed emozioni.

Inoltre il pensiero di Sieni è profondamente nutrito di testi filosofici, e queste sue memorie di cieco si sostanziano di un’iconografia non tanto del contatto, in effetti, quanto della sia pur minima separazione fra l’io e l’altro, fra il soggetto e il mondo (come nei canonici Versicoli del controcaproni, squisita variazione su temi danteschi e petrarcheschi).

Soddisfazione della Presidente Loprete che ringrazia Luca Michienzi per l’opportunità di collaborazione e che porterà sicuramente nei partecipanti la curiosità di immergersi in questo particolare e significativo laboratorio.