Acqua Catanzaro: si lavora ancora sulla linea di distribuzione dal serbatoio “Madonna dei Cieli”

L’ufficio Acquedotti del Comune rende noto che i lavori di ripristino della linea di distribuzione dal serbatoio “Madonna dei Cieli” si stanno protraendo oltre i tempi preventivamente stimati. I tecnici sono al lavoro da ieri per garantire la piena efficienza della linea stessa, attualmente compromessa, e quindi ripristinarne la corretta portata. Palazzo De Nobili, nel scusarsi con i cittadini interessati per il protrarsi del disagio, assicura che si sta lavorando incessantemente per il ritorno alla normalità prima possibile.