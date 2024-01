Soddisfazione della consulta dei presidenti d’istituto per la consegna, da parte della Provincia di Catanzaro, dei nuovi laboratori all’istituto “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’impegno che, come presidenti dei Consigli d’Istituto di Lamezia Terme, riuniti tutti in una consulta cittadina, stiamo in questi anni mettendo in campo, sta pian piano raggiungendo risultati sperati. L’attenzione sulle problematiche legate al mondo scolastico cittadino, da noi richiamata da parte delle istituzioni preposte, ha consentito il raggiungimento di un importante traguardo: dopo 8 anni dall’inizio della loro realizzazione finalmente sono stati completati e inaugurati nell’IPSSAR (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorazione) “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme i nuovi laboratori di cucina, intitolati alla memoria di Franco Cappelli, già dirigente dell’Istituto, nonché promotore e fautore dell’indirizzo Alberghiero della scuola, nato come Istituto Commerciale. Il merito di questo importante traguardo va riconosciuto al Presidente della Provincia Amedeo Mormile che, nell’incontro avuto con la Consulta dei presidenti d’istituto di Lamezia Terme, si era impegnato a portare a termine i lavori e a consegnare nel più breve tempo possibile i nuovi laboratori ai ragazzi e docenti dell’Istituto Einaudi di Lamezia Terme. È dunque doveroso esprimere un plauso al Presidente Mormile che si è speso e ha sollecitato gli uffici preposti al completamento dell’opera, importantissima per la formazione degli studenti. Questo è stato possibile grazie alla sinergia di più attori, che hanno preso a cuore la problematica. L’augurio è che anche altre questioni in sospeso possano presto avere un epilogo altrettanto positivo. Un ringraziamento lo esprimiamo anche nei confronti della dirigente scolastica Rossana Costantino che dirige questo istituto in modo magistrale con risultati eccellenti. Vogliamo infine rilanciare un concetto evidenziato da mons. Serafino Parisi, Vescovo di Lamezia Terme durante la giornata d’inaugurazione dei nuovi laboratori, sul ruolo del turismo in ambito territoriale, riportando le sue stesse parole: “Spesso cerchiamo di abbellire una città in funzione dei turisti che verranno a visitarla, ma in realtà i nostri centri non dovrebbero essere pensati per i visitatori quanto per i cittadini che li vivono ogni giorno: solo quando questi si sentiranno realmente gratificati e appagati dalla realtà che abitano e la sentiranno di proprio interesse, allora anche i turisti si troveranno bene”. Questo è un concetto importante che vale anche per i nostri istituti, che vedono i nostri figli di passaggio come dei turisti nelle nostre città e che domani saranno cittadini migliori di noi se li cresceremo e formeremo al meglio. Serve però il contributo di tutti, nessuno escluso”.

I firmatari:

Pasquale Maria Natrella, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora”;

Annita Vitale, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”;

Nicola Mastroianni, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Ardito-Don Bosco”;

Ugo Gigliotti, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Don Saverio Gatti”;

Giovanna Cimino, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino”;

Maria Panarello, Presidente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Augruso”;

Maria Francesca De Pino, Presidente del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”;

Antonio De Fazio, Presidente Liceo Classico “Francesco Fiorentino”;

Valerio Saladini, Presidente Istituto Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi”;

Massimiliano Serrao, Presidente Liceo Statale “Tommaso Campanella”.