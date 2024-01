Due casi di violenza sulle donne in provincia di Catanzaro: due arresti

Due casi di violenze e maltrattamenti in famiglia con altrettanti arresti dei carabinieri in provincia di Catanzaro. Il primo caso, durante questi giorni di festa, si e’ verificato a Simeri Crichi dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 53 enne di Sellia Marina, domiciliato in Simeri Crichi, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria compagna a seguito di abuso di sostanze alcoliche. L’uomo avrebbe aggredito la compagna provocandole graffi e lividi sul volto. I militari hanno verificato che le violenze si sarebbero protratte per circa un anno. L’uomo e’ stato posto agli arresti domiciliari in un’altra abitazione di sua proprieta’. Il secondo caso si e’ verificato a Marcedusa, piccolo centro del Catanzarese, dove i militari della Stazione di Botricello e personale dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sellia Marina, hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 43 anni per tentato omicidio nei confronti della compagna, oltre che per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i militari hanno bloccato l’uomo all’interno della propria autovettura armato di un coltello da caccia con il quale ha anche ferito un militare alla mano nel tentativo di disarmarlo. (AGI)