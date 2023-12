Luca Brancaccio il tecnico indicato come nuovo direttore generale dell’AMC

L’assemblea dell’Amc si è riunita oggi per indicare il profilo professionale migliore per il conferimento dell’incarico di nuovo direttore generale dell’Azienda della mobilità cittadina. Si tratta dell’ing. Luca Brancaccio, tecnico selezionato per la elevata specializzazione nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso ha maturato un’esperienza di oltre quindici anni presso EAV, società partecipata di trasporto pubblico locale della Regione Campania, all’interno della quale ricopre attualmente il ruolo di direttore di esercizio delle linee metropolitane. Per la società AIR Campania ha rivestito, inoltre, la funzione di direttore di esercizio della metropolitana leggera di Avellino.

L’amministratore unico dell’Amc, Eugenio Perrone, ricevuta l’indicazione dall’assemblea della società partecipata del Comune di Catanzaro, provvederà nei prossimi giorni alla formalizzazione della nomina e alla successiva firma del contratto.