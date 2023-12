Caritas Lamezia Terme: riprende l’attività del “centro vestiario”

A pochi giorni dall’inaugurazione dei nuovi locali nella “Cittadella della Carità” all’interno del Complesso interparrocchiale San Benedetto e nell’ambito del progetto “Fratelli Tutti” che la Caritas diocesana sta realizzando sul territorio diocesano, riprende la sua attività il “centro vestiario”.

Ogni lunedì e martedì, dalle ore 14 alle ore 16, infatti, chi vuole, potrà recarsi nel Centro vestiario della Caritas per donare indumenti e biancheria che, poi, volontari ed operatori provvederanno a sistemare ed a distribuire a chi ne ha più bisogno.

In particolare saranno raccolti: cappotti; piumini; giacche a vento; tute; jeans, leggins; felpe; maglie; maglioni; scarpe da tennis; scarponcini; stivali (senza tacco); pigiami; lenzuola; piumoni; asciugamani; indumenti invernali per bambini.

Non saranno, invece, raccolti: scarpe con tacchi; vestiti eleganti; cappotti classici; accessori eleganti; giocattoli.

Prende sempre più forma, quindi, quello che il direttore della Caritas diocesana, don Fabio Stanizzo, aveva evidenziato nel giorno dell’inaugurazione parlando di “luogo dove vogliamo dedicare spazio e tempo per mettere al centro le persone con la presa in carico a trecentosessanta gradi di chiunque bussi alle nostre porte: dall’ascolto alla salute, dalla cura della persona ai pasti. Oggi qui è l’immagine di una Chiesa che cammina insieme – aveva affermato – , che mette insieme le energie e le competenze per dare risposte concrete alle persone. Il bene, fatto bene, produce bene”.