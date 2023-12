Intimidazioni al sindaco di Botricello, la solidarietà del Consiglio comunale di Catanzaro

“A nome del Consiglio comunale di Catanzaro, esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Botricello, Simone Puccio, e al dirigente dell’Ufficio Tecnico, Salvatore Aiello, per le minacce di morte ricevute nelle scorse ore.

Tali minacce sono un atto vile e intimidatorio che non deve essere tollerato in alcun modo e rappresentano tentativi di condizionamento dell’azione amministrativa ma che sono certo non impediranno al sindaco e al dirigente di svolgere il proprio mandato con trasparenza e indipendenza.

Questi gesti di violenza non solo violano i principi di civiltà e rispetto che fondano la nostra società, ma sfidano apertamente le istituzioni democratiche che tutti noi rappresentiamo e difendiamo. E che siamo disposti a difendere di fronte a chi, con l’arroganza e il sopruso, vuole offendere e spaventare in nome di un proprio interesse illecito”. Lo afferma in una nota Gianmichele Bosco, presidente del consiglio comunale di Catanzaro.