AIDS, giornata di sensibilizzazione nelle scuole con la Cooperativa Zarapoti e il Ser.D i Catanzaro e Lamezia Terme

Centinaia di ragazzi raggiunti in solo poche ore: è il risultato dell’attività di sensibilizzazione e informazione realizzata dalla Cooperativa Zarapoti e dal Ser.D di Catanzaro e Lamezia Terme in occasione della Giornata Mondiale sulla prevenzione e lotta dell’AIDS.

Gli operatori, con il servizio Unità di Strada della Zarapoti, hanno fatto tappa nei luoghi nevralgici dove si trovano gli istituti scolastici, sia a Catanzaro che a Lamezia Terme.

Obiettivo: sensibilizzare e informare, soprattutto le nuove generazioni.

“Abbiamo incontrato – spiega Ampelio Anfosso, presidente della Zarapoti – gli studenti all’entrata e uscita di scuola e consegnato loro materiale informativo e questionari per capire il grado di conoscenza della malattia. E’ emerso che la maggior parte dei giovani credono che l’AIDS non esista più e pensano che il profilattico, che abbiamo anche distribuito ai ragazzi e alle ragazze, serva solo ad evitare gravidanze indesiderate. In realtà il virus è ancora in circolazione ed è importante proteggersi.”

“Nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità – ha affermato Giulia Audino, direttore del Ser.D della provincia di Catanzaro, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asp di Catanzaro – che fornisce una fotografia sull’attività di sorveglianza effettuata in Italia nel 2022, è emerso che sono stati registrati quasi 2 mila nuove diagnosi di infezione da HIV e 403 casi di AIDS: dati rilevanti, da tenere sotto controllo. Risultano in aumento le diagnosi tardive che tendono a compromettere il successo delle terapie. Fondamentale, quindi, la prevenzione e lo screening, non rivolgendosi solo al pubblico maschile ma anche a quello femminile, perché i casi riscontrati nelle donne si stanno alzando. Anche se le terapie farmacologiche hanno fatto passi da gigante, non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Per questa ragione, il nostro è un impegno costante che non si esaurisce in una sola giornata di sensibilizzazione ma siamo presenti sul territorio con le nostre azioni tutti i 365 giorni dell’anno.”

L’équipe di intervento su strada si è avvalsa del lavoro di Fabio Corigliano, Oreste Feroleto, Alessandra Sansotta, Barbara Trapasso ed Emanuela Voci, educatori per la Cooperativa Zarapoti, e di Paola Faragò, assistente sociale per il Ser.D di Catanzaro.