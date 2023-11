Catanzaro: Antonio Barberio eletto nuovo presidente della Commissione igiene ambientale e lavori pubblici

Il consigliere comunale Antonio Barberio è stato eletto nuovo presidente della Seconda commissione “Igiene Ambientale e Lavori Pubblici”. Il componente dell’organismo consiliare, e membro del gruppo “Catanzaro al centro”, è stato designato all’unanimità dai colleghi presenti alla guida della commissione, a seguito delle dimissioni per motivi personali del presidente uscente Danilo Sergi. “Ho accettato con grande senso di responsabilità questa nomina e ringrazio tutti i consiglieri che hanno voluto esprimere la loro fiducia nei miei confronti”, afferma Barberio. “Un incarico che intendo assumere con entusiasmo e con voglia di fare, cercando di rappresentare al meglio tutte le istanze dei componenti di commissione, come di cittadini e associazioni, con la volontà di assicurare un clima di leale collaborazione e di dialogo aperto al territorio. Al contempo, voglio ringraziare il mio predecessore Danilo Sergi per il lavoro profuso durante il suo incarico, certo che continuerà ad apportare egregiamente il proprio contributo all’interno delle commissioni”.