Il consigliere regionale Mammoliti illustra i dati degli indicatori economici-sociali-occupazionali dopo due anni di governo di centrodestra in Calabria: il 6 novembre la conferenza stampa nella sede regionale del PD

“La Calabria non ha bisogno di tifosi che condividano a prescindere qualsiasi provvedimento messo in campo da chi governa ai vari livelli nè di posizioni pregiudiziali che a volte si assumono senza valutare il merito e senza quel necessario senso di realismo politico. C’è bisogno di maggiore consapevolezza e responsabilità per affrontare una fase molto difficile soprattutto per la nostra regione che ha accumulato ritardi storici e che presenta tante criticità ma occorre concentrarsi anche sulle tantissime opportunità che vanno colte appieno per migliorare l’attuale situazione economica, sociale e occupazionale”. Ѐ quanto afferma Raffaele Mammoliti, consigliere regionale e componente direzione nazionale Pd, che lunedì 6 novembre alle 10.30 nella sede regionale del partito in via Del Mare a Lamezia Terme illustrerà i dati degli indicatori economici-sociali-occupazionali dopo due anni di governo di centrodestra in Calabria.

“Per fare ciò è necessario da parte di tutti in primis di chi governa prestare sempre attenzione e considerazione alle condizioni reali che vivono le persone, le famiglie, il sistema produttivo e i territori – spiega ancora Mammoliti -. In tale direzione proverò ad animare una riflessione per avviare un necessario confronto pubblico da dispiegare attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori competenti, sui dati degli indicatori economici, sociali e occupazionali che caratterizzano la situazione calabrese anche dopo due anni di governo di centro destra e nonostante le riforme messe in campo. L’occasione sarà anche utile per sollecitare una forte partecipazione alla Manifestazione Nazionale indetta dal Pd che si terrà a Roma a Piazza del Popolo sabato 11 novembre alle ore 14.00”.

Alla conferenza stampa di lunedì 6 novembre interverranno anche il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd, e il capogruppo democrat in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua.