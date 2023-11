L’assessore al welfare Pino: “Al via percorso verso istituzione Albo famiglie affidatarie dell’Ambito di Catanzaro”

Prende il via il percorso verso l’istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro. Ne dà notizia l’assessore al Welfare, Giuseppina Pino, sottolineando che è stato pubblicato sul sito del Comune Capofila l’avviso volto alla costituzione dell’albo delle famiglie affidatarie interessate e disponibili all’affido di minori residenti nell’Ambito Territoriale. “L’iniziativa ha la finalità di consentire la selezione delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà, garantendo un piano di formazione continua e di monitoraggio degli iscritti oltre che la creazione di un’apposita banca dati”, commenta l’assessore Pino. “L’affidamento familiare rappresenta una importante ed insostituibile risorsa da valorizzare nelle azioni di prevenzione e di solidarietà familiare a sostegno dei bisogni dei minori. Favorire il ricorso a questa opportunità, è un obiettivo che accomuna tutte le amministrazioni dell’Ambito nella volontà condivisa di predisporre un elenco sempre aperto e aggiornato periodicamente delle famiglie e dei soggetti idonei”.

Le richieste potranno riguardare: l’affidamento di uno o più minori (residenziale); l’affidamento familiare diurno (alcune ore della giornata); l’affidamento di prima accoglienza/emergenza (ovvero per i casi eccezionali, in cui è necessario che il bambino, spesso neonato, sia affidato, con provvedimento urgente del Giudice e per un tempo limitato, a famiglie idonee e disponibili in attesa delle decisioni definitive). Gli interessati potranno presentare richiesta, in qualsiasi momento dell’anno, utilizzando l’apposito modello scaricabile dall’area trasparenza del portale www.comune.catanzaro.it al link: https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-costituzione-dellalbo-delle-famiglie-affidatarie-disponibili-allaffido-di-minori-italiani-e-stranieri-non-accompagnati-dellambito-territoriale-di-catanzaro/