Iemma, Bosco e Celia sul Sant’Anna Hospital: “Annunciato graduale rientro a pieno regime dei servizi assistenziali”

“L’amministrazione comunale, facendo seguito alle precedenti interlocuzioni, continua a fare la propria parte a sostegno del rilancio del Sant’Anna Hospital e della sua fondamentale funzione all’interno della rete sanitaria territoriale.

Prendiamo atto delle ulteriori rassicurazioni pervenute oggi nell’ambito della riunione – che ha visto confrontarsi i vertici dell’azienda con le sigle sindacali ed un rappresentanza di lavoratori – nella direzione condivisa di dare inizio ad una nuova fase per il Sant’Anna, in grado di ridare fiducia ed ottimismo a tutto il personale che vi lavora e alle loro famiglie, oltre che di restituire slancio al quartiere dove ha sede la struttura.

La nostra presenza, in un percorso di vicinanza istituzionale quotidiana, è servita a sottolineare l’impegno costante dell’amministrazione a sostegno dei lavoratori e della ripartenza di un presidio sanitario importantissimo che risponde ai bisogni di cura di un ampio bacino territoriale. Rappresentando la posizione della nuova proprietà del Sant’Anna, l’amministratore unico Maurizio Ippolito, il legale Giovanni Coscarella e il consulente Alfredo Leto hanno illustrato i contenuti del piano di risanamento che scandirà le tappe per il rilancio della struttura.

L’aspettativa annunciata è quella di assicurare un graduale rientro a pieno regime di tutti i servizi entro la fine dell’anno, con la volontà anche di procedere al reclutamento di nuovo personale per dare man forte ai vari reparti. L’amministrazione non può che guardare con rinnovato ottimismo al futuro del Sant’Anna, condividendo i positivi propositi per un polo d’eccellenza che dovrà tornare pienamente fruibile da parte dei cittadini”.