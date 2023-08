Trovato un altro cellulare all’interno del carcere di Catanzaro. Garcea (Cgil): “Potenzieremo i controlli”

“Ancora un altro cellulare trovato dalla squadra della Polizia penitenziaria di Catanzaro diretta dal duo Paino – Delfino”. A dichiararlo il rappresentante della Cgil – Polizia Penitenziaria di Catanzaro, Roberto Garcea.

“Restiamo stupiti di come, nonostante il potenziamento di numerosi posti di servizio, ancora oggi il lavoro da fare è notevole per evitare irregolarità all’interno delle carceri. Contiamo di potenziare i controlli con l’arrivo dei neoagenti che in questa settimana raggiungeranno la sede di Catanzaro. Ci contiamo perché vogliamo rendere il nostro servizio ancora più efficace”.