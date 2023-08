SOS Caldo, a Catanzaro un numero verde per gli over 65

Il settore Politiche sociali del Comune di Catanzaro ricorda che, fino al 31 agosto, è attivo il servizio “Sos caldo – Estate 2023” promosso dall’amministrazione per fornire assistenza e supporto agli over 65. Un’iniziativa che, dopo il buon riscontro dello scorso anno, è stato rinnovato grazie alla fattiva collaborazione dell’associazione “Un raggio di sole” che assicura il proprio sostegno alle fasce più a rischio nel periodo estivo.

In particolare, contattando il numero verde 800151110 – attivo dalle 09:00 alle 19:00 – è possibile richiedere assistenza per la consegna a domicilio di medicinali, acquisto della spesa, ritiro delle impegnative presso i medici di base, pagamento (su delega) delle utenze domestiche. Inoltre, la stessa associazione mette a disposizione il proprio automezzo, provvisto di pedana, per il trasporto ed accompagnamento dei diversamente abili. Un servizio prezioso a cui presta la propria collaborazione anche il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile