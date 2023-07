Dieci nuovi funzionari per il Comune di Catanzaro. L’assessore Marinella Giordano: “Risultato ragguardevole”

Con la firma del contratto e la destinazione operativa, hanno preso servizio questa mattina le dieci nuove unità, vincitrici del concorso espletato dall’Amministrazione Comunale per la qualifica di funzionario di categoria “D”. All’adempimento, oltre al settore Personale e alla Segretaria generale dell’Ente, erano presenti il sindaco, Nicola Fiorita e l’assessora al Personale, Marinella Giordano. È stata proprio quest’ultima a commentare positivamente la conclusione della procedura concorsuale esprimendo “grande soddisfazione” per l’obiettivo raggiunto.

“La carenza di risorse umane di cui soffre il Comune – ha spiegato Giordano – è cosa risaputa ed è per questo che con il sindaco abbiamo profuso ogni sforzo possibile affinché i tre posti, originariamente previsti dal bando, potessero aumentare di numero senza al contempo costituire un costo aggiuntivo per le casse comunali. Abbiamo raggiunto l’obiettivo approfittando anche dei pensionamenti che nel frattempo erano sopravvenuti e oggi, dunque, possiamo godere di ben dieci funzionari di categoria D. Il che pensiamo costituisca un risultato ragguardevole, alla luce del fatto che a beneficiarne sarà la funzionalità di settori di primaria importanza come le Grandi Opere, la Suac, il Personale, le Politiche Sociali, le Finanze, l’Istruzione, la Segreteria Generale e la Presidenza del Consiglio. Sul piano della formazione – ha concluso l’assessora – c’è da aggiungere che partiamo da una situazione di vantaggio, visto che la metà dei nuovi funzionari ha già una consolidata esperienza, avendo partecipato alle prove selettive da esterni ma essendo già nei ranghi dei dipendenti comunali con una diversa categoria di appartenenza”.