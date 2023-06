Catanzaro, aggiudicato l’appalto per la manutenzione del depuratore di località Verghello

E’ stata aggiudicata la gara relativa agli interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria sull’impianto di depurazione di località Verghello. Al termine della procedura bandita dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, per un importo complessivo di 1milione 450mila euro, è stata ritenuta vincente l’offerta della ditta G. O. Project di Orta di Atella (Caserta) con un ribasso d’asta del 23 per cento circa.

“Con questa aggiudicazione può ora entrare nel vivo l’iter dei lavori che hanno una funzione fondamentale per il sistema depurativo catanzarese”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Scalise. “Il progetto ha come obiettivi quelli di favorire la semplicità gestionale e di ridurre i costi associati ai consumi energetici, puntando al futuro incremento delle potenzialità dell’impianto. Gli interventi di revamping riguarderanno i pretrattamenti esistenti sia per la linea delle acque che di quella dei fanghi, con l’installazione di nuovi sistemi di grigliatura, una nuova condotta di alimentazione dei reflui da Roccelletta e Lido, l’ammodernamento dei comparti di dissabbiatura e disinfezione esistenti. Dalla consegna dei lavori, che avverrà in via d’urgenza, è previsto un termine di 120 giorni per la relativa conclusione. Le attività di cantiere saranno predisposte attraverso più fasi in modo da tale da non intaccare la funzionalità dell’impianto”. Danilo Sergi, Presidente della commissione Igiene ambientale e Lavori pubblici, ha commentato positivamente l’azione messa in campo dal Comune di Catanzaro e dai settori tecnici: “Si tratta di una programmazione strategicamente rilevante per la messa in sicurezza ed il rafforzamento del sistema depurativo che richiede un notevole sforzo progettuale per soddisfare i bisogni crescenti del territorio. Con le risorse a disposizione l’amministrazione Fiorita sta facendo il massimo per avviare un nuovo corso nel servizio, con l’obiettivo di abbattere costi e disagi legati a continue manutenzioni negli anni”.