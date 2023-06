Catanzaro: divieti in Piazza Rossi, Piazza Garibaldi e Corso Mazzini per la Festa dell’Arma dei Carabinieri

In occasione delle celebrazioni del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri previste per domani lunedì 5 giugno al Complesso monumentale San Giovanni, la Polizia locale ha diramato un’apposita ordinanza in vigore dalle ore 12 a fine manifestazione. E’ stato disposto, in particolare, il divieto di sosta con zona rimozione in Piazza L. Rossi, in Piazza Garibaldi e su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 10 e l’accesso alla rampa del Complesso Monumentale San Giovanni, e nel tratto compreso tra il civico 15 e il civico 33.