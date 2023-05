Catanzaro: il cordoglio del sindaco Fiorita per la scomparsa di Antonio Viapiana

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso il profondo cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Antonio Viapiana, già capo di gabinetto dell’ex sindaco Sergio Abramo. “Una scomparsa che addolora – ha detto il primo cittadino – per la giovane età e per il contributo che egli ha dato a Catanzaro, sia come responsabile di un ufficio delicato e impegnativo come il gabinetto del sindaco, sia come uomo di cultura, profondo conoscitore e appassionato di arte. Alla sua famiglia e in particolare al fratello Sergio, attualmente alle dipendenze del Comune – ha concluso Fiorita – giungano dunque i nostri più sinceri sentimenti di vicinanza e affetto”.