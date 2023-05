Casadonte assicura: “Magna Graecia Film Festival resterà a Catanzaro”. E lancia evento con Russell Crowe: “Cerchio che si chiude”

“Il Magna Graecia Film Festival non si sposta da Catanzaro. Abbiamo avuto più incontri con il sindaco Nicola Fiorita, sono stati incontri fruttuosi: abbiamo delle cose da sviluppare e realizzare nella città capoluogo”.

Lo ha detto Gianvito Casadonte, fondatore e direttore della rassegna cinematografica ‘Magna Graecia Film Festival’ di Catanzaro, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa. Casadonte ha definitivamente chiarito la questione della location del prossimo Mgff, che dunque resta a Catanzaro, smentendo alcune indiscrezioni apparse nelle scorse settimane su un eventuale spostamento della rassegna in altre città.

Nell’ambito del ‘Magna Graecia Film Festival’, tra l’altro, il 20 giugno a Catanzaro ci sarà Russell Crowe, che terra’ un concerto al Teatro Politeama: “Penso – ha sostenuto ancora Casadonte – che sia uno dei piu’ grandi eventi mai realizzati, avere il premio Oscar Russell Crowe nella meravigliosa veste di cantante, con un gruppo pazzesco, per me e’ una grande soddisfazione. E’ un cerchio che si chiude. Il 20 giugno di 23 anni fa il film ‘Il Gladiatore’ usciva in Italia, e il 20 giugno prossimo canterà al Politeama. Russell Crowe poi ovviamente non è solo ‘Il Gladiatore’, è tanto altro ancora, ha fatto davvero un grande percorso artistico e continuerà a farlo, èun mito assoluto. Per me è una grande gioia poterlo ospitare a Catanzaro, la mia città, e non era facile perché non siamo Roma o Venezia. La prossima edizione del Mgff è quella dei venti anni: ripeto, è un cerchio che si chiude perché quella de ‘Il Gladiatore’ è sempre stata la nostra colonna sonora”.

