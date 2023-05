Catanzaro: il cordoglio di Gianmichele Bosco per la scomparsa di Antonio Viapiana

Il presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco si è unito al sindaco Fiorita nell’esprimere sincero cordoglio per la scomparsa di Antonio Viapiana, già capo di gabinetto dell’ex sindaco Sergio Abramo. “Ho avuto modo di conoscere bene Antonio negli anni in cui sedevo sugli scranni dell’opposizione nell’Aula Rossa – ha detto Bosco –. Il nostro, è stato un rapporto corretto e leale all’insegna del rispetto reciproco per il ruolo che ciascuno ricopriva all’epoca. Un rapporto anche costruttivo, perché mai viziato da preconcetti o pregiudizi e anzi, proprio per questo finito per diventare amichevole nella trasparenza. La scomparsa di Antonio – ha concluso Bosco – mi addolora e voglio far giungere ai suoi cari, in questo momento difficile, anche a nome dell’Assemblea Cittadina, i sentimenti della mia e nostra vicinanza”.