“Disabilità approccio multidisciplinare”: se ne è discusso a Catanzaro

Nel mese di Aprile è continuata la formazione on line del Centro di Ascolto Stella del Mare attraverso l’uso dello strumento informatico, che è appunto il computer. Ieri 28 Aprile alle ore 18.00 su Google meet è stato organizzato il Webinar sulla Disabilità promotore dell’iniziativa è l’Associazione di Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro patrocinato dalle seguenti associazioni: ANPE Calabria ( Associazione nazionale pedagogisti italiani), dal SAGI ( Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani), “I ragazzi della Barca di carta” e il connesso progetto Rainbow – Diversamente RADIO TV.

La conclusione del seguente webinar ha messo in luce la capacita’ organizzativa del team di esperti, che ruota intorno l’ Associazione Volontariato “Centro Ascolto Stella del Mare” Catanzaro.

Diversi gli interventi dal Dott. Nino Randisi Segretario Nazionale del

SAGI ( Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani), ha argomentato “Disabili e lavoro”, il Dott. Francesco Baldi Presidente dell’Associazione “I ragazzi della Barca di carta” “Inclusione sulla comunicazione”, la dott.ssa Maria De Fazio Assistente Sociale, Speaker RDR Calabria, Socia del Centro di Ascolto Stella del Mare di Catanzaro su “Violenza sui disabili”, il Dott. Tavernise Francesco ,Mediatore Familiare e Consigliere del Direttivo Centro Ascolto Stella del Mare “Coadiutore fra associazioni di categoria con disabilita’” e la dott.ssa Stefania Mandaliti Presidente del Centro Ascolto Stella del Mare e Vice Presidente Anpe Calabria, su “L’approccio empatico e la disabilità” promotrice dell’ iniziativa.

Diversi i partecipanti: i diversi soci del centro : la Dott.ssa Annamaria Pettinato, il Vice Presidente del Centro, i soci dell’ Anpe Nazionale e del Direttivo Regione Calabria come Vice Presidente oltre la Dott.ssa Mandaliti, era collegata on line anche la Dott.ssa Vincenza Rizzo seconda Vice Presidente dell’ Anpe Calabria, il Sig. Mimmo Metaponte e il Sig. Pasquale Ciardullo promotori dell’associazione “Un’altra Italia”, ancora in forma embrione, insieme alla Dott.ssa Mandaliti e la Dott.ssa Maria De Fazio, collegati anche on line, i diversi componenti dell’Associazione ““I ragazzi della Barca di carta” e alcuni Speaker del progetto Rainbow – Diversamente RADIO TV RDR Calabria la Dott.ssa Maria De Fazio e Laccertosa Giuseppe (Redazione Basilicata RDR).

Sono emersi, significative riflessioni in merito alla disabilità, di supportare i soggetti diversamente abili ,attraverso un servizio sul territorio di strutture capaci di sostenere le famiglie che a volte si prodigano da sole alla cura e all’assistenza del proprio familiare. L’importanza, di proporre un’assistenza verso il soggetto diversamente abile, non solo tendenzialmente al soddisfacimento dei bisogni primari, ma prospettare un approccio multidisciplinare da diverse figure specializzate, tra cui la figura del Pedagogista e dell’Educatore , che puntano a monitorare il malato attraverso un ascolto empatico, valorizzando il disabile come un soggetto, ricco di una propria storia e considerandolo come persona nella sua “normalità”, evitando ogni atteggiamento di stigmatizzazione, il seguente modus operandi, sarà possibile attuando un percorso di empatia, mettersi nei panni dell’altro.

Considerare, il diverso da noi, come un arricchimento, si osa fare una metafora, le lettere dell’alfabeto sono diverse tra di esse, ma attraverso il loro uso riusciamo a comunicare, applicando la seguente metafora nel rapporto di un ascolto empatico, la persona con una disabilità, rappresenta una ricchezza interiore di esperienze e acquisizioni di nuove idee progettuali, da mettere in campo solo attraverso la sinergia di associazioni e di esperti, ognuno con le proprie competenze.