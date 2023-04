Rito dei sepolcri e processione della Naca: le disposizioni del Comune di Catanzaro su viabilità e trasporti

In occasione del tradizionale appuntamento con la visita agli altari della reposizione a Catanzaro, stasera dalle 19,30 alle 23 sarà istituita l’area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi, antistante Complesso San Giovanni, e piazza Cavour all’altezza della Questura. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico in considerazione del prevedibile afflusso di cittadini per il rito dei sepolcri allestiti nelle diverse chiese e le iniziative organizzate dai locali del centro storico. Per favorire un più agevole accesso, sarà attiva la funicolare fino alla mezzanotte e verranno, inoltre, sospesi i lavori in corso su Via Carlo V per consentire la sosta gratuita sulle strisce blu a partire dalle ore 19. Attivo anche il parcheggio di Bellavista con ascensore fino alle 22.

Domani, Venerdì Santo, in concomitanza con la processione della Naca sarà vigente la seguente ordinanza che disciplina la circolazione:

Dalle ore 13 a fine evento religioso, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle vie e piazze interessate: Piazza Garibaldi, Corso Mazzini, Piazza Matteotti, Via Poerio, Piazza Di Tocco, Via Sensales, Via Raffaelli, Piazza Unità D’italia, Via Jannoni, Piazza Fiorentino, Via Eroi 1799, Vico I Piazza Roma, Corso Mazzini, Piazza Grimaldi, Piazza Rossi (Prefettura);

Dalle ore 17 a fine evento, divieto di transito nelle vie e piazze interessate dalla processione; divieto di transito, in Via XX Settembre dall’intersezione di Scesa San Rocchello all’intersezione con Corso Mazzini. I veicoli provenienti da Via M. D’Amato e Via XX Settembre avranno l’obbligo di proseguire su Discesa San Rocchello.

Infine, fino alle ore 21, sarà vigente l’isola pedonale su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Grimaldi, per poter fruire al meglio dei momenti artistici previsti, dopo la Naca, sui sagrati della Chiesa di San Giovanni e della Basilica dell’Immacolata.

Per accedere al centro storico, la funicolare resterà aperta fino alle 22. Disponibili anche il parcheggio Musofalo, con bus navetta, fino alle ore 21 e il parcheggio di Bellavista, con ascensore attivo fino alle 22.