Catanzaro: Arcuri lascia il grippo “Riformisti Avanti”

In data odierna ho formalizzato all’ufficio di presidenza del Consiglio comunale la mia uscita dal gruppo consiliare “Riformisti Avanti”, che comporta dunque la mia automatica adesione al “Gruppo Misto” – lo afferma in un comunicato stampa il Consigliere Giorgio Arcuri.

Ringrazio il collega Veraldi per il cammino svolto fin qui insieme, nonché la famiglia Guerriero per aver costruito un progetto politico rispetto al quale nulla ho da recriminare – aggiunge. Le evoluzioni che, soprattutto nell’ultimo periodo, stanno animando un po’ tutta la geografia del Consiglio comunale, però, mi vedono costretto a meglio definire la mia posizione politica, anche all’interno del perimetro delle opposizioni: di certo più idealmente e coerentemente vicino ai valori del centrodestra moderato e sempre rimanendo fermo oppositore di un governo Fiorita che si sta rivelando scarsamente produttivo per la città.

Anche da questa posizione – conclude – continuerò nella mia azione di ascolto e supporto per le istanze del territorio, nonché di presenza e impegno nei confronti dei numerosi cittadini che mi hanno delegato la loro rappresentanza a Palazzo de Nobili.