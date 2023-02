Parco della Biodiversità: daini avvistati nell’area dell’ospedale “Ciaccio” recuperati dai volontari dell’A.N.C. di Catanzaro

Dal 15 febbraio scorso i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro, in virtù di una convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale, stanno nuovamente svolgendo un servizio di controllo e monitoraggio delle aree verdi nel Parco della Biodiversità di Catanzaro.

Un impegno che li ha da subito messi all’opera con l’intervento di questa mattina.

Dei daini, allontanatisi dall’area loro riservata, sono stati avvistati da alcuni cittadini nei pressi dell’area dell’ospedale “Ciaccio”, che confina con il parco. I volontari dell’ANC, impegnati nel servizio di monitoraggio, informati dell’accaduto, sono quindi intervenuti per rimettere in sicurezza i daini e riportarli nel loro rifugio. Hanno, al contempo, avvisato il personale dell’Amministrazione Provinciale addetto che, prontamente accorso, si è preso cura degli animali. Al termine dell’intervento, il personale ANC si è recato presso l’area giochi del Parco, nel frattempo invaso da tante famiglie e bimbi in maschera, proseguendo pertanto il loro servizio di volontariato.