Verso le primarie del Pd, a Catanzaro arriva Elly Schlein

Elly Schlein sarà in Calabria domani, venerdì 17 febbraio, e a Catanzaro presso la Sala del Consiglio Provinciale alle ore 15:15, per incontrare militanti, elettrici ed elettori e chi si riconosce nella proposta politico-programmatica ‘Parte da Noi’, “rilanciando con convinzione ed entusiasmo una visione basata sul contrasto alla precarietà e all’emergenza climatica, fondata sull’eguaglianza, sul femminismo e la giustizia sociale”.

Lo rende noto il coordinamento provinciale di Catanzaro #PartedaNoi per Elly Schlein Segretaria Nazionale PD.

“Concetti chiari e connotati politici immediatamente riconoscibili intorno ai quali è nata una sempre più crescente partecipazione dal basso. Una proposta che convince e coinvolge, quella di Elly, capace di riaccendere passione e attivismo.

Come dimostra il significativo risultato nazionale conseguito al termine della prima fase del congresso che rappresenta la miglior premessa per una mobilitazione collettiva alle primarie di domenica 26 febbraio.

Per rimettere al centro dell’azione politica i temi cari a una sinistra capace di non snaturarsi e ben ancorata al proprio patrimonio ideale e valoriale, al fine di riconnetterci con quella parte di società in attesa di essere nuovamente e degnamente rappresentata.

Elly Schlein sarà capace di “andare oltre”, aprire un varco, riconnettersi sentimentalmente con i tanti e le tante che già hanno scelto di esserci e con chi si unirà. Un comune sentire che ‘Parte da Noi'”.