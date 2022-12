Catanzaro, Barberio: “Ho chiesto all’amministrazione istituzione fondo dedicato alle feste dei quartieri”

“Apprendo oggi della costituzione del comitato di Santa Maria di cui, fino a qualche istante fa, non ne conoscevo l’esistenza. Sarebbe opportuno, senza giri di parole, chiamare le cose iniziando a dare nomi e cognomi ben precisi e delineati.

Il quartiere “Santa Maria”, ad oggi, non ha nessun comitato registrato, e chi scrive comunicati celandosi dietro fantomatici comitati è l’associazione “Devoti”, che, alla luce di svariati incontri, anche con il sottoscritto, dimostra di non aver ancora minimamente contezza di quello che accade e di ciò che è stato fatto che, seppur ancora all’inizio, è pur sempre un segnale della precisa attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il quartiere.

Fermo restando che da cittadino del quartiere ringrazio personalmente il collega Giovanni Costa per essersi interfacciato con altri enti (a quanto pare la Regione, quindi il ringraziamento va automaticamente esteso al presidente del Consiglio Regionale , on. Filippo Mancuso) per esser riuscito a intercettare 1500 euro per l’istallazione delle luminarie nel quartiere. Per chi crede nella coerenza, risulta difficile capire come mai il “Comitato di Santa Maria” (associazione Devoti) non abbia speso neanche una parola per quello che è stato fatto in questi pochi mesi di legislatura.

Peccato che la “distrazione” accumulata nel corso degli ultimi anni abbia spinto questa legittima preoccupazione verso strumentali attacchi politici, elaborati senza fondamento.

Sarebbe stato molto interessante se si fosse sottolineato come il quartiere in questi mesi è stato attenzionato da interventi di manutenzione stradale, di diserbo e pulizia delle strade, di pulizia dei canaloni delle acque bianche (che hanno contribuito alla tenuta del quartiere nei giorni dell’alluvione, come invece accaduto 9 anni fa), come sia passato in Giunta un progetto di 70 mila euro per riqualificare la struttura e l’area adiacente l’ex circoscrizione, come l’amministrazione abbia attenzionato il quartiere nella riduzione dei tempi del 50% per i lavori che riguardano la metropolitana (dove peraltro si sta pensando di costruire la stazione speciale), per gli interventi di rimozione di carcasse di auto che giacevano sul quartiere da anni, della riapertura (seppur non definitiva) della strada del cimitero. Potrei continuare ma non c’è bisogno. Per ultimo, la gara d’appalto che vedrà partire i lavori il 19 dicembre per la messa in sicurezza del torrente Fiumarella.

C’è ancora un piccolo passaggio che vorrei ricordare agli amici Devoti: le luminarie interesseranno il centro storico e l’area marinara, non solo il centro come scritto nell’articolo precedente.

In quanto consigliere di maggioranza, ho già chiesto all’Amministrazione che venga aperto un fondo dedicato alle feste dei quartieri, consapevole però delle gravi difficoltà economiche in cui versano le casse del Comune di Catanzaro.

Sarebbe bello vedere i quartieri illuminati, non solo Santa Maria: magari anche Pistoia , Cava , Corvo, Fortuna , Gagliano, Ponte Piccolo, Siano , Aranceto e così via, ma è chiaro che economicamente sarebbe una spesa insostenibile per le casse comunali.

Sento il dovere di ringraziare tutte le associazioni ed i singoli cittadini che stanno collaborando per la riuscita delle attività natalizie che avverranno sul quartiere, a cui rinnovo l’invito a lavorare insieme a noi amministratori per la riuscita dei progetti che verranno. Colgo l’occasione per invitare il “Comitato” in futuro ad affrontare temi così delicati che coinvolgono peraltro tutta la città con più equilibrio e senza strumentalizzazioni politiche.

Dichiaro anticipatamente che mi asterrò dal rispondere ad ulteriori comunicati avendo già esaustivamente affrontato l’argomento in questione”.

Così, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Antonio Barberio.