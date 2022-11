Distretto del cibo del lametino: insediata l’assemblea e istituito il comitato di coordinamento.

Lo scorso 23 novembre, alle ore 18,00 presso la sala consiliare “Mons. Luisi”, il Sindaco della città di Lamezia Terme, nella qualità di soggetto referente e rappresentante legale, ha presieduto la prima “assemblea sociale del distretto del cibo”, per dare così avvio alla Struttura Organizzativa e istituire il Comitato di Coordinamento.

Il Sindaco Mascaro, alla presenza anche del Vice Sindaco di Lamezia Terme e Assessore all’Agricoltura Avv. Antonello Bevilacqua, preso atto della qualificata partecipazione del partenariato nelle persone dei Sindaci dell’area, Organizzazioni di categoria, associazioni culturali/sociali, singole imprese locali e Consorzi, Lamezia Europa e rappresentanti delle Università, con la presenza istituzionale della Regione Calabria, nella persona dell’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo affiancato da dirigenti regionali, ha coordinato i lavori dell’Assemblea.

In premessa il Sindaco ha riepilogato le tappe salienti dell’istituzione del Distretto del Lametino:

procedure di adesione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO, pubblicata dalla REGIONE CALABRIA (DDG. N. 4127 del 21/4/2021 e DDG. n. 7367 del 15/07/2021);

il Comune di Lamezia Terme ha curato il coordinamento tecnico e amministrativo per la presentazione del dossier di candidatura all’Avviso Pubblico della Regione Calabria, che ha richiesto la definizione dell’ ACCORDO DI DISTRETTO sottoscritto da tutti i componenti del Partenariato, comprensivo della proposta del PIANO DELLE ATTIVITA’;

con DDG. n. 1567 del 17/02/2022 e DGR. n. 70 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto “Mappatura delle aree disponibili alla realizzazione di una rete regionale dei Distretti del Cibo in Calabria e riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria”, la Regione Calabria ha consolidato l’esito del procedimento di riconoscimento del DISTRETTO DEL LAMETINO, nel contesto della rete dei distretti del cibo in Calabria;

il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in data 19/10/2022 ha aggiornato l’elenco del REGISTRO NAZIONALE DEI DISTRETTI DEL CIBO, inserendo anche il DISTRETTO DEL CIBO DEL LAMETINO.

Il Sindaco, coerentemente a quanto previsto nell’art. 4 dell’Accordo di Distretto, per l’istituzione del Comitato di Coordinamento, ha proposto la presenza di una adeguata rappresentanza di tutte le diverse componenti presenti nell’Assemblea: comuni, organizzazioni di categoria, associazioni culturali/sociali, scuole e imprese.

Il dibattito ha evidenziato un interesse ad una partecipazione attiva di tutte le componenti proposte dal Sindaco, oltre a rappresentare i diversi punti di vista sulle potenzialità di sviluppo del sistema cibo nel territorio lametino.

Dopo lunga e partecipata discussione, è stato istituito il Comitato di Coordinamento con le seguenti adesioni:

Comuni : Lamezia, Curinga e Falerna;

organizzazioni di categoria: Confagricoltura, Acli Terra, Federagri, Federalberghi;

Associazione culturali/sociali: Ass. Caduceo e Liceo Einaudi;

Imprese a rappresentanza del territorio: Az. Biorisi, Consorzio Olio.