Dipartimento Giustizia Fratelli d’Italia: “Accogliamo con grande plauso l’inaugurazione della nuova sede della Procura di Catanzaro”

“Accogliamo con grande plauso e notevole soddisfazione, l’inaugurazione della nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, oggi formalmente inaugurata alla presenza istituzionale dei membri di Governo, il Guardiasigilli Carlo Nordio e dei sottosegretari di Stato Wanda Ferro e Andrea Delmastro Delle Vedove”.

Ad esprimersi così è il Dipartimento Provinciale Giustizia di Fratelli d’Italia, attraverso il suo dirigente responsabile avv. Cesare Materasso. In primo luogo riteniamo innanzitutto di esprimere un plauso importante al Procuratore Gratteri, che si è adoperato con tutto se stesso per l’ottenimento di questa nuova sede, senza dimenticare, ancora “l’imput” fattivo dato già per l’aula bunker di Lamezia Terme.

“Due complessi giudiziari con tecnologie e dotazioni di ultima generazione, che fanno ben comprendere – prosegue il dirigente Materasso – come anche in Calabria la Giustizia stia cambiando passo e possa imprimere quella funzionalità importante, certamente al passo con i tempi. Registriamo, altresì, come dipartimento tematico di FdI, che grazie alla disponibilità del Presidente della Regione Occhiuto, a breve si avrà la disponibilità gratuita anche di un ulteriore capannone, limitrofo all’attuale aula bunker e che diventerà l’archivio distrettuale, tra i più grandi esistenti. In tale opera di innovazione strutturale del sistema Giustizia-Calabria, questi sono dei segnali importanti – prosegue l’avv. Materasso – anche se ancora molto lavoro andrà svolto, sia in termini di messa in efficienza di tutte le sedi giudiziarie della regione, oltre che per le carenze di organico giudiziario e amministrativo che ancora si registrano, per dare sollievo a tutti gli operatori che in Calabria con grande spirito di sacrificio si adoperano ogni giorno per garantire al meglio il servizio pubblico essenziale giustizia.

Il fatto che oggi, si sia registrata la presenza del Ministro Carlo Nordio, nonché dei

sottosegretari di stato Wanda Ferro e Andrea Delmastro Delle Vedove, sono ulteriori

segnali di grande attenzione da parte del nuovo Governo Meloni – prosegue e conclude

l’avv. Materasso – indicativi a che il nuovo Governo, anche nella nostra Regione, voglia

dare massima collaborazione al fare degli operatori di giustizia e comunque si voglia

finalmente intraprendere quella strada di modernizzazione e di piena messa in efficienza

del servizio Giustizia”.