Cgil, Cisl e Uil Calabria: “Inaugurazione nuova Procura Catanzaro buona notizia, ma servono uomini, mezzi e infrastrutture”

“L’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali della Procura della Repubblica di Catanzaro e’ un fatto da segnalare e da far rientrare nel novero delle buone notizie per la Calabria”. E’ quanto affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo.

“Quando si inaugurano nuove case della giustizia, in anni contrassegnati da tagli lineari – si legge in una nota – e’ un fatto importante. Alle dipendenti ed ai dipendenti dell’Ufficio di Procura catanzarese formuliamo i nostri migliori auguri, cosi’ come al Procuratore Nicola Gratteri, per il suo costante impegno e la sua caparbieta’ rivolta non solo alla lotta alla criminalita’ organizzata, rivolgiamo i nostri sinceri ringraziamenti. Quello che oggi e’ partito da Catanzaro e’ un messaggio diretto a tutta la nazione. Il recupero di un palazzo antico, abbandonato all’incuria, la sua trasformazione in un moderno ed efficiente palazzo di giustizia e’ un esempio da seguire e non solo per quanto attiene l’efficientamento della spesa e la razionalizzazione dei tempi della giustizia.

Ma quanto realizzato a Catanzaro – concludono – non deve fare dimenticare allo Stato il necessario investimento, in termini di uomini, mezzi ed infrastrutture, che il mondo della giustizia in Calabria, impegnato in una lotta che spesso appare impari, reclama da troppo tempo”.