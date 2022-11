Viabilità Catanzaro: Scarpino chiede l’installazione di semafori pedonali su viale Magna Graecia, via Solferino e vie adiacenti

Il consigliere comunale Francesco Scarpino ha protocollato al Settore Gestione del Territorio una richiesta per chiedere l’installazione di semafori pedonali su viale Magna Graecia, via Solferino e vie adiacenti. L’attività del consigliere comunale nasce da diverse sollecitazioni che sono pervenute dai cittadini che vivono nelle vie interessate da una viabilità molto intensa e che preoccupa l’incolumità degli abitanti.

Nella richiesta, inviata anche alla Commissione “Igiene ambientale e Lavori Pubblici”, Scarpino ha messo in evidenza l’urgenza di procedere all’installazione dei semafori pedonali: “Una misura non più rinviabile e necessaria perché ad essere minacciata è la serenità e la sicurezza di tantissime persone che non possono permettersi di passeggiare senza il timore di essere travolti da un’auto. Lo strumento dei semafori pedonali, invece, garantirebbe la possibilità di attraversare il tratto stradale abbattendo i rischi e ridando una nuova vita ad alcune vie che altrimenti svolgono esclusivamente la funzione di arterie ad alta percorribilità”, ha aggiunto Scarpino.