Catanzaro, Riccio al sindaco Fiorita: “Depuratore in località Verghello necessità di maggiori controlli”

“Prendiamo atto di quanto dichiarato dal Sindaco Fiorita sul depuratore di località Verghello che, però, non descrive il reale stato dell’arte della situazione relativa al funzionamento dell’impianto.

Intanto è doveroso, da parte nostra, dover sottolineare come questa Amministrazione, vista la situazione del mare nel nostro litorale da più giorni e nonostante le diverse segnalazioni dei cittadini, non si sia posta con la stessa solerzia di avvio legislatura il problema ma si sia interessata di comprendere le cause di quanto sta accadendo solo dopo una mia pubblica denuncia durante il consiglio comunale di ieri, come se la questione si fosse risolta solo con la sua presenza lo scorso 2 luglio, quando appena eletto si è prontamente presentato sul posto con la sua bacchetta magica a risolvere il più annoso di tutti i problemi della Città.

E allora la domanda è d’obbligo: senza la nostra denuncia per quanti giorni ancora la fogna del depuratore sarebbe sversata in mare?

É vero che vi è una rottura nell’impianto che necessita di alcuni giorni per essere riparato, ma questo non è l’unico motivo che determina lo sversamento di acque nere nel nostro mare.

L’impianto, a nostro avviso, necessita di un maggiore controllo perché è impensabile, come è accaduto, che gli autospurgo invece di sostenere l’impianto nella sua azione di smaltimento, usino il depuratore per il riversamento dei loro liquami. Semplicemente un paradosso che non fa che acuire la già delicata situazione.

Per questo motivo chiediamo al Sindaco:

1) l’installazione di telecamere di sorveglianza per tutto l’impianto al fine di monitorarne l’attività e di prevenire qualsiasi forma di uso improprio dello stesso;

2) che cosa è stato fatto in queste ultime settimane per garantire l’efficienza del depuratore;

3) esiste un assessore ai lavori pubblici che si occupa della problematica ? Esistono funzionari comunali che verificano il funzionamento del depuratore ?

4) rendere pubblici tutti gli atti amministrativi posti in essere dalla sua amministrazione per la gestione del depuratore durante i mesi estivi.

Ovviamente, qualora il forte caldo di Soverato dovesse provocarle un’amnesia, sarà nostra cura riproporre la questione depuratore e maladepurazione durante la prossima seduta del consiglio comunale del 24 agosto”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio,