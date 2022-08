Bosco presidente Consiglio comunale di Catanzaro, il sindaco Fiorita: “Migliore scelta possibile”

“Il Consiglio comunale di Catanzaro ha scelto il suo nuovo presidente nella persona di Gianmichele Bosco. L’esito del voto odierno ha visto riconosciuti i meriti di una figura che, per l’esperienza e la competenza acquisita sul campo, può rappresentare la migliore guida possibile per l’Assemblea cittadina. Non solo, la sua elezione costituisce l’ideale elemento di connessione con la volontà popolare e con i sentimenti di una gran parte della comunità che ha premiato un progetto politico ed i suoi interpreti. Sono convinto che Bosco saprà svolgere la delicata funzione a cui è stato chiamato con le doti necessarie, garantendo una guida equilibrata e super partes, mirata a dare ascolto a tutte le componenti, maggioranza e opposizione, in piena sintonia con il mandato conferito dai cittadini. Rammarica il fatto di aver atteso così a lungo questo risultato, ma sono altrettanto convinto che con entusiasmo e voglia di fare si saprà recuperare il tempo perduto dando impulso all’idea di un governo forte, autorevole e lungimirante della città”.

Lo afferma, in una nota, il sindaco di Nicola Fiorita.