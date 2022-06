Catanzaro: domani due sedute del Consiglio provinciale

La Provincia di Catanzaro informa che il presidente della Provincia Sergio Abramo ha convocato due sedute di Consiglio provinciale nella giornata di domani, venerdì 24 giugno, rispettivamente alle ore 15.30 e 18, per discutere i seguenti ordini del giorno:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE;

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E ATTI CONSEQUENZIALI;

3. LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO IPPICO E TEMPO LIBERO DI CATANZARO (VALLE DEI MULINI).CUP C64B010006000005-CIG56118927C6. RISOLUZIONE CONTRATTO

D’APPALTO. ATTO DI INDIRIZZO;

4. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER USO IMMOBILE “EX EINAUDI” DA PARTE DI ACCADEMIA BELLE ARTI CATANZARO;

5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. ALIENAZIONE TERRENO

SITO IN LOCALITA’ GIOVINO DI CATANZARO LIDO IN FAVORE DEL COMUNE DI CATANZARO;

6. OPERAZIONE DI SWAP CON DRESDNER-AG (ORA COMMERCE BANK) E CON IL RAGGRUPPAMENTO BNL GRUPPO BNP PARIBAS, DEXIA, CREDIOP E BANCA OPI,

GRUPPO INTESA SAN PAOLO-ATTI DI CITAZIONE DA PARTE DELLA COMMERCE BANK E BNL SPA PRESSO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DI LONDRAAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;

7. DETERMINAZIONE GIUDIZIO PULICICCHIO ANDREA C/PROV. CZ GDP LAMEZIA TERME – SENTENZA N.60/2022- PRESA ATTO ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI;

8. GIUDIZIO AZIENDA AGRICOLA GRIMALDI ELENA E RITA C/PROV.CZ – TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE- SENTENZA N.95/2021– PRESA ATTO

ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI;

9. AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZE RELATIVE A GIUDIZI CONTRO PROV. CZ- N. 5 GIUDIZI- PRESA ATTO-ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.