Cannizzaro (FI): “Bene turnover, non è rottamazione”

“Ho partecipato a un incontro con il presidente Occhiuto e il sottosegretario Mantovano per questioni della Calabria e in modo particolare di Reggio Calabria”. Cosi’ il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, uscendo da Palazzo Chigi.

“Non ho partecipato a nessun incontro inerente alle attivita’ del partito”, ha precisato. “Al momento”, ha aggiunto, “mi pare che Barelli sia capogruppo. Credo che ci sia un dibattito interno al partito e nelle prossime ore il gruppo parlamentare affrontera’ la questione nella massima serenita’, con un confronto molto tranquillo”.

Quanto alle ipotesi di rinnovamento: “Ogni partito che governa deve, a un certo punto, creare nuova linfa. C’e’ totale fiducia nel segretario Antonio Tajani, che ha svolto un lavoro straordinario e continuera’ a farlo. Questo non significa rottamare chi ha contribuito in questi anni: un turnover puo’ far bene al partito”, ha concluso Cannizzaro.