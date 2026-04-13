Aperto il bando per diventare un Allievo Maresciallo dell’Esercito

È aperto fino al prossimo 29 aprile il concorso pubblico per l’ammissione di 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano al 29° corso biennale, rivolto ai giovani diplomati di età compresa tra i 17 e i 26 anni.

Dopo l’ingresso alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo lo scorso ottobre e la consegna dello spadino, i 135 allievi marescialli giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana il prossimo 17 aprile.

Durante il biennio di formazione, gli allievi conseguiranno la Laurea di 1° livello in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, acquisendo le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di comandante di plotone. Frequentare la Scuola Sottufficiali permette di ottenere un’indipendenza economica immediata, imparare le lingue straniere e praticare numerose attività sportive ad alto livello.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.